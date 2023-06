Regno Unito: esperti ritengono "inevitabile" una recessione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una recessione economica nel Regno Unito "è inevitabile" a causa dell'incapacità della Banca d'Inghilterra di controllare l'inflazione dilagante. È quanto hanno dichiarato diversi esperti, ripresi dal quotidiano "The Telegraph", che hanno lavorato in precedenza nella regolazione dei tassi di interesse. Tra questi esperti figura Adam Posen, che ha fatto parte del Comitato di politica monetaria, e che ha previsto che i tassi di interesse dovranno salire al 6,5 per cento o più per tenere a freno l'inflazione. Questo, come riporta "The Telegraph", farebbe probabilmente precipitare l'economia britannica in una recessione. (Rel)