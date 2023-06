Francia: appello di Macron per tassazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello alla mobilitazione per l'attuazione di una tassazione internazionale sulle transazioni finanziarie, i biglietti aerei e il trasporto marittimo per finanziare la lotta contro il riscaldamento globale. "Aiutateci ad andare a cercare tutti i Paesi che oggi non hanno la Ttf (Tassa sulle transazioni finanziarie) o la tassazione sui biglietti aerei. Aiutateci a mobilitare l'Organizzazione marittima internazionale a luglio affinché ci sia un tassazione internazionale", ha detto Macron durante un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva "France info".(Frp)