Salute: nuovo studio prevede 1,3 miliardi di casi di diabete a livello globale entro il 2050

- Il numero delle persone affette da diabete a livello mondiale raddoppierà nell'arco dei prossimi trent'anni, sino a raggiungere 1,3 miliardi di casi entro il 2050. E' quanto afferma lo studio di un gruppo di ricerca dell'Institute for Health Metrics and Evalutation (Imhe) che attribuisce tale tendenza al "razzismo strutturale" e alle crescenti diseguaglianze tra Paesi. Secondo lo studio, entro il 2045 tre quarti degli adulti affetti da diabete vivrà in Paesi a basso e medio reddito. Già oggi il numero delle persone affette da diabete è stimato in 529 milioni, e la malattia figura tra le 10 principali cause di morte e disabilità a livello mondiale. Oltre la metà dei decessi e delle disabilità causate dal diabete è attribuito a un elevato indice di massa corporea; altri fattori sono diete non salutari, carenza di esercizio fisico e l'abuso di fumo e alcol. (Was)