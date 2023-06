Usa: sommergibile Titan, la Marina Usa potrebbe aver udito l'implosione giorni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema di rilevamento acustico top secret in dotazione alle Forze armate Usa, sviluppato per individuare sottomarini da guerra, potrebbe aver rilevato giorni fa l'implosione del Titan, il sommergibile distrutto a causa di una decompressione catastrofica durante una immersione turistica verso il relitto della nave da crociera Titanic. Lo hanno riferito al quotidiano "Wall Street Journal" ufficiali coinvolti nelle attività di ricerca del sommergibile proseguite per giorni sino a ieri, quando la Guardia costiera Usa ha riferito d'aver individuato i resti del sommergibile. Secondo le fonti, la Marina militare statunitense ha utilizzato il sistema di rilevamento appena ha ricevuto la notizia della sparizione del Titan, nel pomeriggio di domenica. poche ore più tardi, il sistema avrebbe rilevato il suono di un'implosione vicino al sito dove ieri sono stati ritrovati i rottami. Secondo uno degli ufficiali citati dal quotidiano, "la Marina Usa ha effettuato analisi dei dati acustici e ha rilevato una anomalia compatibile con una implosione o esplosione nelle generiche vicinanze del luogo dove il sommergibile Titan stava operando quando le comunicazioni si sono interrotte". Le informazioni, "anche se non conclusive, sono state immediatamente condivise con il responsabile delle ricerche per assistere la missione di ricerca e soccorso". Quanto riferito dalle fonti del "Wall Street Journal" confermerebbe che i segnali sonori captati da sonoboe martedì scorso, e interpretati come tentativi delle cinque persone a bordo del Titan di indirizzare i soccorsi, in realtà non avevano nulla a che fare con il sommergibile scomparso. (segue) (Was)