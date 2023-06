Iraq: scontri tra due fazioni curde anti-iraniane nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due fazioni curde, entrambe anti-iraniane, si sono scontrate a colpi di arma da fuoco, ieri, nei pressi della città di Sulaymaniyah, nel nord dell’Iraq. Secondo il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, il bilancio delle vittime e dei feriti non è stato diffuso. I due gruppi coinvolti sono l’Associazione dei lavoratori del Kurdistan, guidata da Omar Ilkhanizadeh, e l’Associazione dei lavoratori rivoluzionari del Kurdistan, alla cui testa c’è Abdullah Muhtadi. Si tratta delle due principali correti dell’Organizzazione della sinistra curda (Komala), che nei sette mesi precedenti si erano impegnate in serrate trattative per manteneree l’unità del movimento. Il conflitto è esploso quando l’Associazione dei lavoratori del Kurdistan ha accusato l’altra corrente di aver attaccato i suoi centri di addestramento e i suoi campi profughi. Le forze di sicurezza del Governo regionale del Kurdistan iracheno hanno tentato di contenere le violenze. Il movimento Komala comprende quattro fazioni principali e si può definire un movimento curdo iraniano di sinistra, dissidente rispetto al governo di Teheran, in quanto mira a instaurare in Iran un ordinamento federale. Una “fonte vicina alla sicurezza del governatorato di Sulaymaniyah” ha dichiarato ad “Al Sharq al Awsat” che simili episodi non costituiscono una novità nella regione. Il movimento Komala, infatti, è stato attraversato da profonde fratture interne, spesso sfociate in scissioni. Negli ultimi mesi, le due fazioni coinvolte ieri negli scontri armati avevano tentato di ricucire gli strappi, ma le trattative dello scorso 21 giugno sono fallite. (Res)