Imprese: Siemens Energy ritira le previsioni sugli utili per l'esercizio in corso (2)

- A causa delle criticità di Siemens Gamesa, Siemens Energy ha già dovuto correggere ripetutamente in negativo le previsioni di rendimento. Per l'esercizio 2022-2023, il gruppo intendeva ridurre in maniera significativa la perdita dell'anno precedente, pari a 647 milioni di euro. L'amministratore delegato di Siemens Energy, Christian Bruch, si aspettava per l'anno finanziario in corso inizialmente una perdita netta al livello del 2021-2022. A maggio scorso, l'Ad ha poi ipotizzato che il passivo sarà superiore, fino a “un minimo di centinaia di milioni” di euro. Ora, anche questa stima è andata in fumo e Siemens Energy non è in grado di effettuare una nuova previsione, perché una valutazione esatta delle possibili conseguenze finanziarie dei problemi di qualità di Siemens Energy non è ancora possibile. Il gruppo ha sottolineato che gli altri settori, come le reti elettriche e le centrali a gas, continuano ad andare bene. Rimangono, infine, valide le previsioni sul fatturato dell'intero gruppo. (Geb)