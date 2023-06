Imprese: Covestro respinge l'offerta di acquisizione avanzata da Adnoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covestro, gruppo tedesco per la chimica dei materiali, ha respinto l'offerta di acquisizione avanzata dalla Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (Adnoc). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Covestro avrebbe informato Adnoc della decisione, assunta “per ragioni strategiche oltre che per il prezzo di acquisto”. Al momento, la società tedesca non vedrebbe, dunque, le basi per colloqui con l'azienda degli Emirati Arabi Uniti. Secondo precedenti indiscrezioni, Adnoc intendeva versare circa 11 miliardi di euro per l'acquisto di Covestro. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa azienda abbia concretamente ricevuto un'offerta da Adnoc. Il gruppo tedesco continua, infatti, a non rilasciare commenti sull'eventuale proposta. Secondo fonti informate sui fatti, la dirigenza di Covestro dubitava del fatto che Adnoc sarebbe stato “il miglior proprietario per una parte significativa dell'attività” del gruppo. Inoltre, Covestro non avrebbe intenzione di cercare altri acquirenti e intenderebbe mantenere la propria indipendenza. A ogni modo, si prevede che Adnoc possa valutare un'offerta di acquisto più elevata e poi presentarla all'azienda tedesca come base per le trattative. (Geb)