Medio Oriente: violenze in Cisgiordania fanno vacillare l’Autorità nazionale palestinese

- Il riesplodere delle violenze in Cisgiordania rischia di far vacillare l’Autorità nazionale palestinese (Anp), guidata dall’87enne Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, soprattutto perché un accordo di pace sembra “più lontano che mai”. Lo ha affermato, ieri, il quotidiano saudita “Arab News”. Infatti, gli scontri tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i gruppi armati palestinesi, come quelli dei giorni scorsi a Jenin e Nablus, oltre agli attacchi contro posti di blocco e insediamenti israeliani, mostrano la debolezza dell’Anp. Sui social network, infatti, si moltiplicano i commenti a proposito di una sorta di “autorità limitata” esercitata dall’Anp, “impotente di fronte agli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi”. Inoltre, “Arab News” ricorda che Abbas, asceso alla presidenza dell’Anp e, contemporaneamente, alla guida del movimento Fatah dopo la morte del fondatore dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina, Yasser Arafat, è al potere da circa un ventennio, anche se il suo mandato è scaduto nel 2009. “Almeno l’80 per cento dei palestinesi”, secondo il quotidiano saudita, “vorrebbe le sue dimissioni, secondo un sondaggio realizzato da un centro di ricerca locale”. In particolare, negli ultimi mesi, il dibattito sul “dopo Abbas” si è fatto sempre più frequente, mentre diversi esponenti storici di Fatah hanno tentato di guadagnare terreno. Tuttavia, un cambio di direzione è reso più complicato dal fatto che dal 2006 nel movimento non si sono più indette elezioni e non è stato definito un altro metodo per la successione. Tra i potenziali successori, dunque, ci sarebbero Hussein al Sheikh, stretto alleato di Abbas, e Marwan Barghouti, uno dei capi dell’intifada degli anni 2000-2006, detenuto per circa vent’anni nelle carceri israeliane e considerato un eroe da molti palestinesi. (Res)