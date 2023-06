Corea del Nord: presidente sudcoreano Yoon punta a riaccendere riflettori sui diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, punta a rinnovare l'attenzione della comunità internazionale nei confronti delle violazioni dei diritti umani in Corea del Nord, dopo anni di inazione su tale fronte. Yoon ha sollevato la questione questa settimana, durante l'incontro a Parigi con l'omologo francese Emmanuel Macron. La scorsa settimana, inoltre, l'inviata sudcoreana per i diritti umani in Corea del Nord, Lee Shin-wha, ha visitato Norvegia e Regno Unito per sensibilizzare i governi europei. La nomina di Lee, decretata dal presidente Yoon a luglio dello scorso anno, ha colmato un incarico rimasto vacante per cinque anni durante il governo dell'ex presidente Moon Jae-in, e ha suscitato dure proteste da parte di Pyongyang. A marzo Yoon ha dichiarato che "la realtà delle orribili violazioni dei diritti umani contro il popolo della Corea del Nord deve essere pienamente svelata alla comunità internazionale". Poche settimane più tardi, il ministero dell'Unificazione sudcoreano ha pubblicato un rapporto di 450 pagine sugli abusi dei diritti umani in Corea del Nord. Seul sta lavorando inoltre al suo primo rapporto sulle pratiche di lavoro forzato in quel Paese. (Git)