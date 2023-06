Siria: un morto e tre feriti in un tentativo di entrare illegalmente in territorio turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane siriano è morto e altri tre sono rimasti feriti, ieri, vicino al confine tra Siria e Turchia, mentre tentavano di entrare illegalmente in territorio turco, per fuggire verso altri Paesi. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Il gruppo di siriani è stato preso di mira dalla gendarmeria della Turchia, che ha sparato contro di loro, uccidendone uno e ferendone altri tre. Il tentativo è avvenuto lungo l’asse di Tel Halaf, a ovest di Ras al Ain, in turco Sere Kaniye, a nord di Hasakah. Sale dunque a tredici il numer di civili uccisi dalle guardie di frontiera turche, durante simili tentativi di attraversamento illegale del confine. Ankara, peraltro, controlla Ras al Ain e i villaggi circostanti dal 2019, al termine dell’operazione “Sorgente di pace”, lanciata contro le Unità di protezione del popolo (Ypg) curde siriane e le formazioni ad esse legate. Alla fine di maggio, inoltre, la gendarmeria turca aveva arrestato 18 cittadini siriani, mentre tentavano di entrare in territorio turco per fuggire verso i Paesi dell’Unione europea. Secondo Sohr, questi cittadini, dopo il loro arresto e mentre erano in attesa di essere processati per migrazione illegale, sono stati sottoposti a tortura. Secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, del resto, le regioni nord-occidentali della Siria sono quelle nelle quali sono maggiormente attive le reti di trafficanti di esseri umani, che spesso trovano collaborazione nei gruppi armati locali. (Res)