Imprese: commissario Ue Breton visita sede Twitter, sollecita stretta a moderazione contenuti

- Il commissario dell'Unione europea per il Mercato interno, Thierry Breton, ha sollecitato Twitter a rafforzare la moderazione dei contenuti sul quel social media in vista dell'imminente entrata in vigore della nuova Legge europea sui servizi digitali. Breton, in visita negli Stati Uniti per inaugurare il nuovo ufficio dell'Ue a San Francisco, ha fatto tappa alla sede di Twitter, dove ha incontrato la nuova amministratrice delegata della società, Linda Yaccarino. Il commissario ha avvertito che in assenza di interventi in materia di vigilanza dei contenuti, Twitter rischia di trovarsi a violare le nuove norme europee dal 25 agosto. "Se la tecnologia non è pronta, devono destinare risorse sufficienti a colmare il divario. Ho parlato di questo specifico argomento con (il proprietario di Twitter), Elon Musk", ha dichiarato Breton a margine della visita, aggiungendo che Bruxelles chiede in particolare interventi tesi a contrastare "tutto ciò che è connesso all'abuso dei minori (...) e anche la disinformazione nelle elezioni". Breton intende discutere l'entrata in vigore delle nuove norme europee sui servizi digitali anche con l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. (Was)