Ucraina: Blinken a colloquio con segretario Onu Guterres, focus su accordo grano

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha discusso con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, le ultime dichiarazioni della Russia riguardo la possibilità di non rinnovare l'iniziativa per il corridoio del grano ucraino sul Mar Nero. Lo ha reso noto tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, ricordando che in assenza di un rinnovo l'accordo scadrà il 17 luglio. Blinken e Guterres hanno concordato in merito all'importanza di far progredire l'iniziativa. Blinken ha anche ringraziato Guterres per "il suo impegno per i principi della Carta Onu, inclusi la sovranità e l'integrità territoriale, nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina". (Was)