Pd: Schlein, le opposizioni trovino intese

- L'opposizione è divisa e non può presentarsi di fronte agli italiani sostenendo di essere un'alternativa all'attuale maggioranza di governo. La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in un'intervista a "Domani" spiega che non solo è possibile trovare un comune denominatore per non sembrare un'Armata Brancaleone ma che è "necessario. Dopo la sconfitta subita a settembre 2022, e dopo quelle delle regionali e ai ballottaggi delle comunali, io sento questa responsabilità. Spero che la sentano anche gli altri. Servono sinergie. Sulla difesa della sanità pubblica: se un governo non mette le risorse sufficienti neanche per combattere l'inflazione vuol dire che sceglie di tagliare i servizi alle persone, e di lasciare ancora più in ginocchio chi non può permettersi la sanità privata". "Su questo terreno - argomenta - sono convinta che si può lavorare con le altre forze d'opposizione. Il Pd oggi ha una piattaforma chiara: limitare il lavoro a termine, il governo Meloni va nella direzione opposta. Serve una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata. Serve il salario minimo, perché sotto una certa soglia si chiama sfruttamento. Anche sull'attuazione del Pnrr ci può essere un forte convergenza, sugli investimenti al Sud, in quelli nell'economia sociale e della cura". Di tutte le cose non ce n'è una su cui le altre forze non sono d'accordo: "Allora è un dovere morale verso l'Italia costruire un'alternativa alla destra. Partendo non dalle differenze ma dalle cose che abbiamo in comune". (segue) (Res)