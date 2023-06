Pd: Schlein, le opposizioni trovino intese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma persino nel suo partito ci sono visioni opposte: non è piaciuto che la segretaria sia andata al corteo M5s: "Le differenze ci sono, ma vogliamo lasciare che ci impediscano di stare insieme? Davanti a un governo che colpisce così duramente le fasce più deboli, è la responsabilità maggiore che abbiamo. Mi invitano in una piazza contro la precarietà? Ci sarò. Vuol dire che cambio idea sull'Ucraina? No, il Pd ha sempre avuto una posizione chiara di supporto all'Ucraina ma accanto a questo dice: non disperdiamo l'idea di un cessate il fuoco e di una pace giusta, una forza di sinistra non può dismettere la parola pace". "Se domani - conclude Schlein - mi invitasse Calenda a una sua manifestazione ci andrei, ma non cambierei idea sul sindaco di Italia, che è un'idea sbagliata. Ripeto, l'opposizione ha sfumature diverse, ma possiamo essere uniti per far scoppiare le contraddizioni enormi che ci sono in questa maggioranza". (Res)