Mes: Fedriga, ratificarlo non vuol dire usarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ratifica della riforma del Mes, un auspicio: "Non ideologizziamo", dice alla "Stampa" Massimiliano Fedriga, presidente leghista della regione Friuli-Venezia Giulia. Il ministro leghista Giorgetti ha fatto recapitare alla Camera una lettera del suo capo di gabinetto in cui dice che la ratifica del Mes non comporta danni per l'Italia, anzi conviene. Il resto del governo mi pare non la pensi così. "Penso sia stato corretto trasmettere una comunicazione dal punto di vista tecnico dal governo alla commissione Bilancio. Adesso è il momento della valutazione politica, che sarà il Parlamento a fare. Ci saranno altri approfondimenti. Spero che la valutazione, in un senso o nell'altro, venga fatta scevra di connotazioni ideologiche. In Italia - osserva Fedriga - stiamo ideologizzando qualsiasi cosa, l'abbiamo fatto persino con la pandemia. Non possiamo considerare il merito, su basi oggettive? Io alcune scelte europee le ho condivise moltissimo, su altre sono dubbioso". Qualche esempio: "Ho apprezzato molto la scelta europea compatta di avere una posizione chiara e netta sull'aggressione dell'Ucraina. Contesto invece quando ci danno delle regole bizzarre come il semaforo che vorrebbero mettere sui prodotti alimentari". (segue) (Res)