Mes: Marattin (Italia Viva), pronti a votare la ratifica da soli anche in aula

- "Governo e maggioranza sono poco onorevolmente fuggiti. La prossima settimana si voterà in commissione il mandato al relatore e poi si va in Aula. Abbiano il coraggio di fare una scelta e prendersene le responsabilità". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" Luigi Marattin (Italia Viva), presentatore di uno dei due Ddl di ratifica del Mes, che avrebbe qualche motivo di soddisfazione nel veder realizzarsi il cortocircuito 'sovranista' sul Salva Stati. "La fuga è poco compatibile con la retorica di patrioti coraggiosi con cui ci hanno ammorbato per anni", dice. Ma poi l'analisi entra nel merito: "Se fossimo nelle condizioni di dover accedere ai prestiti Mes saremmo sull'orlo del fallimento. Quindi è ovvio che sarebbe conveniente accedervi, visto che l'alternativa sarebbe il default. Ma dubito l'Italia sarà mai in quelle condizioni, perlomeno finché i populismi non prenderanno il sopravvento. Per il resto, il documento ha ristabilito i fatti, a discapito della menzognera narrazione populista". Insomma, pronti a votare "da soli" la ratifica anche in Aula, replicando quanto avvenuto ieri in commissione: "Certo. Se non lo facessimo, dimostreremmo l'incapacità e l'irresponsabilita' del governo, ma faremmo un danno al Paese. E per me lo scopo ultimo della politica non è battere l'avversario, ma fare il bene del Paese", ha concluso Marattin.(Res)