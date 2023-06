Forza Italia: Zangrillo, niente personalismi o sarebbe la fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo ricominciare, perché Forza Italia non si è mai fermata". Paolo Zangrillo, ministro per la Funzione Pubblica, quando gli si domanda da dove riparte un partito che ha perso il suo capo unico risponde senza tentennamenti. La vera sfida piuttosto - spiega al "Corriere della Sera" - è "confermarne la centralità anche senza Berlusconi. Un leader irripetibile, che ha cambiato la politica. Il centrodestra perde il suo leader, ma tiene saldi i suoi valori. La nostra responsabilità è quella di garantirne la proiezione verso il futuro". Ieri il confronto con i gruppi e la decisione di un percorso che porterà a un congresso: "Non mi pare ci siano alternative possibili. In questa fase l'unità e la condivisione sono irrinunciabili per tutti coloro che autenticamente si riconoscono in FI. Dobbiamo seguire gli insegnamenti di Berlusconi, che ha sempre creduto nel merito e messo a valore le tante persone capaci. Dobbiamo mettere in campo una personalità riconoscibile, di valore, in grado di rappresentarci. Con la guida di Antonio saremo punto di riferimento all'interno del Ppe e dei valori liberali e cattolici del centrodestra". Il congresso sarà nel 2024: "Mi ha emozionato il lunghissimo tributo che alla Camera è stato riconosciuto a Berlusconi, più di 5 minuti di applausi, una testimonianza dell'affetto e della stima che trasversalmente ha saputo costruire. E' da quella capacità di arrivare al cuore delle persone, da quella umanità che ha sempre preceduto le altre sue straordinarie virtù che dobbiamo trarre ispirazione e forza per fare quello che ci chiedeva: stare in mezzo alla gente. Lo faremo già questo sabato a Novara insieme ai nostri dirigenti nazionali". (segue) (Res)