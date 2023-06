Forza Italia: Zangrillo, niente personalismi o sarebbe la fine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro osserva inoltre che "la famiglia Berlusconi non ha mai fatto mancare, ancora di più in questi giorni, il suo sostegno a un progetto politico riconosciuto come una delle grandi imprese del presidente. II dialogo e il lavoro di squadra continueranno a essere la nostra forza. Simbolo e organismi sono questioni tecniche che sapremo affrontare tranquillamente". Non è immaginabile FI come partito di correnti: "Le correnti mi paiono espressioni di potere. Contano solo le idee, su cui bisogna confrontarsi per poi fare sintesi. Il futuro di Forza Italia passa dalla capacità di resistere alla tentazione, spesso ricorrente, di far prevalere logiche personalistiche. Questo rappresenterebbe solo l'inizio della fine". Per quel che riguarda, invece, una discesa in campo di un familiare di Berlusconi: "È una scelta personale e lo dico partendo dalla mia esperienza. Il mio impegno in politica si è concretizzato solo quando mi sono intimamente sentito pronto. Lo stesso vale per chiunque: una scelta personale che non può essere spinta o forzata", ha concluso Zangrillo. (Res)