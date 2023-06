Germania: sondaggio, i nazionalconservatori superano i socialdemocratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formazione nazionalconservatrice all'opposizione al Bundestag, Alternativa per la Germania (Afd) supera il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) del cancelliere Olaf Scholz nelle intenzioni di voto e si afferma come seconda forza politica nel Paese. È quanto rileva un sondaggio effettuato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, che per la prima volta registra il massimo storico del 19 per cento per Afd. In testa alla classifica si conferma l'Unione, principale gruppo di opposizione formato al parlamento federale da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). I popolari rimangono al 29 per cento, con le preferenze invariate rispetto al primo giugno scorso. Segue Afd, che guadagna un punto e sale al 19 per cento. La Spd scivola dal 18 al 17 per cento e i Verdi sonovstabili al 15 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) retrocede di un punto e tocca il 6 per cento, mentre La Sinistra, forza di opposizione al Bundestag, è ferma al 4 per cento. I post-comunisti non otterrebbero alcun seggio parlamentare, poiché non supererebbero la soglia di sbarramento del 5 per cento prevista dalla legge elettorale tedesca. Chiudono la classifica gli altri partiti, che complessivamente salgono dal 9 al 10 per cento. Dal 2021, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)