Arabia Saudita: Medina, le autorità sequestrano oltre un milione di pillole di anfetamina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell’Arabia Saudita hanno sequestrato, ieri, 1.242.740 pillole di anfetamina nella città di Medina, in due operazioni separate. Lo ha riferito il portavoce della Direzione generale della squadra narcotici saudita, il maggiore Marwan al Hazimi, citato dal quotidiano saudita “Arab News”. Parte degli stupefacenti era nascosta in un alverare, mentre il resto è stato ritrovato a bordo di un’automobile. Le due operazioni fanno parte di una campagna contro le reti del traffico di stupefacenti, con l’obiettivo di “proteggere la sicurezza del Paese e i giovani”. Secondo Al Hazimi, sette persone, di cui quattro cittadini egiziani e tre sauditi, sono state arrestate e consegnate alla giustizia, in attesa che sia aperto un procedimento giudiziario a loro carico. Le autorità saudite hanno esortato i cittadini a contattare gli agenti di polizia qualora abbiano informazioni sul traffico e lo spaccio di stupefacenti nel Paese. (Res)