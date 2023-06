© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- VARIE- Conferenza stampa di Azione dal titolo "600 giorni di Gualtieri" per fare un punto su Roma e l'amministrazione capitolina. Oltre al segretario del partito Carlo Calenda, saranno presenti i consiglieri comunali. Libreria Spazio Sette in via dei Barbieri 7 a Roma (ore 11)- Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presiede il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Latina convocato dal prefetto Maurizio Falco. Segue un punto con la stampa. Prefettura di Latina (ore 16)- Il Segretario Generale Ugl, Paolo Capone, interverrà al congresso territoriale dell'Ugl di Frosinone, presso l'Edra Palace di Cassino, per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. Edra Palace di Cassino (ore 10)- Convegno dal titolo "La cultura della legalità e la sicurezza nel Sistema Agroalimentare: disciplina normativa e sistemi di prevenzione degli illeciti penali". Parteciperà il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Intervengono: Giuseppe Proietti, sindaco di Tivoli; Antonio Manna, Rettore Convitto Nazionale; Stefano Carmine De Michele, presidente del Tribunale di Tivoli; Mauro Uniformi, Segretario Nazionale Conaf; Eliana Lelli, presidente Ordine Avvocati Tivoli; Fabio Frattini, Presidente Camera Penale Tivoli. Aula Magna del Convitto Nazionale, in piazza Giuseppe Garibaldi 1 a Tivoli (ore 16) (Rer)