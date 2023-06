Governo: Cirielli, solidarietà a Santanchè, sta rilanciando turismo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra italiana “anche oggi si è superata nel mestiere più congeniale, la richiesta di dimissioni di un componente del governo. Oggi è toccato a Daniela Santanchè che, in pochissimo tempo, ha saputo impostare una buona politica per ben valorizzare il turismo". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. "A Daniela Santanchè – ha aggiunto – arrivi la mia solidarietà unita all'invito a continuare a far bene per ridare al settore la dignità che merita". (Rin)