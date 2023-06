Usa-India: Modi in visita a Washington, impegno a collaborare nella difesa e sulle catene di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le autorità di Stati Uniti e India hanno annunciato una iniziativa tesa a rilanciare la partnership strategica bilaterale, in occasione della visita a Washington del capo del governo di Nuova Delhi, Narendra Modi. In una dichiarazione congiunta pubblicata al termine di un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden, i due Paesi hanno ribadito la determinazione a lavorare insieme per "realizzare le aspirazioni dei nostri popoli, per un futuro basato sui valori della democrazia, della libertà e del rispetto dei diritti umani", alla luce dei legami di fiducia e amicizia che uniscono Washington e Nuova Delhi. Al centro del rilancio della partnership tra i due Paesi ci sarà la cooperazione tecnologica. Biden e Modi hanno invitato le istituzioni, le aziende e le università dei due Paesi a lavorare insieme per rafforzare la cooperazione in questo campo, creando un ecosistema tecnologico aperto, sicuro e resiliente.