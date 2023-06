Ucraina: ufficiali Usa a "Cnn", prime fasi offensiva hanno deluso le aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime fasi dell'offensiva primaverile intrapresa dalle forze armate ucraine contro le linee difensive della Russia nei territori occupati "non stanno rispondendo alle aspettative su nessuno dei fronti" di combattimento. Lo hanno ammesso all'emittente televisiva "Cnn" diversi "alti ufficiali statunitensi" anonimi, secondo cui le valutazioni effettuate dai Paesi occidentali dopo settimane di combattimenti mostrano che le linee difensive russe "si sono dimostrate ben fortificate", e le forze russe "hanno avuto successo nell'arrestare i mezzi corazzati ucraini con attacchi missilistici e mine, e hanno schierato la loro forza aerea in maniera più efficace" rispetto alle precedenti fasi del conflitto. Pur con i mezzi corazzati forniti dai Paesi occidentali, le forze ucraine si stanno dimostrando "vulnerabili" ai campi minati, e le forze russe sono "più competenti" del previsto nelle operazioni difensive, aggiunge la "Cnn", che cita anche "funzionari occidentali". Le fonti dell'emittente televisiva precisano che l'offensiva ucraina è ancora nelle sue fasi preliminari, e che gli alleati occidentali di Kiev "restano ottimisti" in merito alla capacità delle forze armate ucraine di conseguire avanzate significative. (Was)