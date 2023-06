Usa: sommergibile Titan, la Marina Usa potrebbe aver udito l'implosione giorni fa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrammiraglio John Mauger, della Guardia costiera statunitense ha riferito ieri durante una conferenza stampa che i detriti trovati sul fondale dell’Oceano Atlantico da uno dei mezzi a pilotaggio remoto impegnati nelle ricerche del sommergibile Titan, provengono effettivamente dallo scafo del sottomarino. “Il mezzo è imploso e i detriti sono dovuti alla catastrofica perdita della camera di decompressione”, spiega il contrammiraglio John Mauger, della Guardia costiera statunitense, durante una conferenza stampa. I rottami – cinque in tutto – sono stati rinvenuti sul fondale a circa 500 metri dai resti dello storico transatlantico. La società OceanGate proprietaria del sommergibile Titan, ritiene a questo punto non ci siano dubbi: le cinque persone che si trovavano a bordo sono morte. Si tratta dell’amministratore delegato dell'azienda, Stockton Rush; Shahzada Dawood, insieme al figlio Suleman; Hamish Harding; e Paul-Henri Nargeolet. “Queste persone erano esploratori nel verso senso della parola, accomunati dallo spirito di avventura e dalla passione per gli oceani e l’esplorazione: siamo vicini alle famiglie dopo questa tragedia”. Anche per la Guardia costiera statunitense c’è ormai ben poco da fare: le navi e il personale medico mobilitato, ancora alla ricerca dei corpi, sospenderanno le attività entro le prossime 24 ore. (Was)