Usa: inquinamento chimico, 3M pronta a pagare 12,5 miliardi di dollari per archiviare le cause giudiziarie

- Il conglomerato statunitense 3M è pronto a pagare tra 10,5 e 12,5 miliardi di dollari per archiviare centinaia di causa giudiziarie legate al catastrofico inquinamento causato per decenni dalla multinazionale, tramite il rilascio nell'ambiente delle cosiddette "sostanze chimiche eterne". Lo scrive il "Wall Street Journal", secondo cui l'accordo, che è ancora provvisorio, archivierebbe diverse class action intentate contro la compagnia riguardanti in particolare le sostanze polifluoroalchiliche (Pfas) contenute nelle schiume ignifughe degli estintori commercializzati dall'azienda. Secondo rappresentanti legali dei querelanti, l'accordo coprirebbe "sistemi idrici pubblici inquinati sull'intero territorio degli Stati Uniti". Come ricorda il quotidiano, negli ultimi anni gli Usa hanno visto archiviare con patteggiamenti miliardari una serie di cause di alto profilo relative alla salute umana, dal tabacco sino agli oppiacei e all'amianto. 3M ha sintetizzato e utilizzato Pfas sin dagli anni Quaranta del secolo scorso, ed è accusata di aver contaminato le risorse idriche statunitensi e causato vasti danni alla salute umana. Ad oggi le aziende di diversi settori stanno cercando alternative alle cosiddette "sostanze chimiche eterne", utilizzate in diversi processi produttivi e con vaste applicazioni, dalle scatole per pizza sino ai cosmetici e ai semiconduttori. (Was)