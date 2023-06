Medio Oriente: Arabia Saudita e Cooperazione islamica condannano “attacchi israeliani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita, gli altri Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e l’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci) hanno condannato ieri gli atti di violenza compiuti da cittadini israeliani ai danni di alcuni villaggi palestinesi della Cisgiordania. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Il ministero degli Esteri saudita, ieri, in un comunicato stampa ha “denunciato gli attacchi dei coloni israeliani contro alcuni villaggi palestinesi in Cisgiordania, che hanno provocato la morte e il ferimento di persone innocenti”. Similmente, il ministero degli Esteri del Sultanato dell’Oman ha condannato “i continui attacchi dei coloni israeliani contro villaggi e campi profughi palestinesi in Cisgiordania”, esprimendo le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e la propria solidarietà al popolo palestinese. Simili i toni di condanna e di riprovazione utilizzati dalla diplomazia del Qatar, che, inoltre, ha ribadito la ferma posizione di Doha in favore dei diritti legittimi del “fraterno popolo palestinese, in primo luogo quello ad avere uno Stato indipendente nei confini stabiliti nel 1967 e con Gerusalemme est come capitale”. Da parte sua, il Segretariato generale dell’Oci ha condannato duramente le violenze commesse “dalle bande di coloni e dalle forze di occupazione israeliane contro diverse città palestinesi, che hanno provocato decine di morti e feriti”. “Un crimine di guerra, che richiede di adottare misure per consegnare alla giustizia i suoi autori”. (Res)