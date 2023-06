Usa: il Paese invecchia, età mediana alla soglia dei 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'età mediana negli Stati Uniti ha segnato un nuovo record lo scorso anno, attestandosi a 38,9 anni. Stando agli ultimi dati pubblicati oggi, la tendenza al rialzo dovrebbe continuare, spinta da un tasso di natalità in discesa da decenni e dal progressivo incremento dell’aspettativa di vita nel Paese. Le implicazioni, oltre che sulla demografia, riguardano anche l’economia e il mercato del lavoro, dal momento che la crescita dell’età dei dipendenti potrebbe finire con il creare carenze nel corso dei prossimi anni, soprattutto in settori strategici come quello della sanità. Ad oggi, sono 17 gli Stati in cui si registra una età mediana superiore a 40 anni: il dato più alto (44,8) riguarda il Maine. Il dato nazionale, nel 1980, era pari a 30 anni. (Was)