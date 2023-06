Usa: Agenzia delle entrate ha chiesto un totale di 11 capi di imputazione contro Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle entrate statunitense (Irs) ha raccomandato alle autorità giudiziarie di emanare accuse per evasione fiscale ed altri reati penali nei confronti di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti. Stando alle trascrizioni relative alle deposizioni di due informatori, pubblicate dai repubblicani alla Camera dei rappresentanti, l’Agenzia delle entrate avrebbe chiesto al dipartimento della Giustizia di emanare accuse “ben più gravi” rispetto a quelle per le quali Hunter Biden ha accettato di dichiararsi colpevole, nei giorni scorsi. Secondo le due fonti interne al Irs, le autorità fiscali hanno chiesto di accusare il figlio del presidente di evasione fiscale e presentazione di dichiarazioni dei redditi false (entrambi reati penali) in tre diverse occasioni, nel 2014, nel 2018 e nel 2019. In aggiunta, l’Agenzia delle entrate avrebbe accusato Hunter Biden di non aver pagato le tasse entro le tempistiche previste dalla legge, in cinque diverse occasioni, dal 2015 al 2019. In tutto, l’agenzia avrebbe chiesto un totale di 11 capi di imputazione nei confronti del figlio del presidente, che invece ha accettato di dichiararsi colpevole solo di evasione fiscale e possesso illegale di arma da fuoco. Uno dei due informatori sarebbe Gary Shapley, che ha lavorato al Irs per 14 anni e ha coordinato parte delle indagini nei confronti di Hunter Biden. Shapley avrebbe contattato il Congresso personalmente, affermando che il dipartimento della Giustizia avrebbe interferito con le indagini per garantire un “trattamento preferenziale” nei confronti del figlio secondogenito del presidente. (Was)