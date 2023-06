Francia-Egitto: i due presidenti discutono delle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato a Parigi l’omologo francese, Emmanuel Macron, durante un pranzo di lavoro all'Eliseo, dopo aver partecipato al vertice per un nuovo patto finanziario globale. Lo ha affermato il portavoce presidenziale egiziano, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa, secondo cui Macron ha apprezzato gli stretti legami tra Egitto e Francia e la profondità dei legami di amicizia tra i due Paesi, soprattutto alla luce del grande slancio nelle relazioni bilaterali in vari campi, soprattutto in ambito economico e commerciale. Macron ha espresso l'interesse di Parigi per un intenso coordinamento e consultazione con l'Egitto, in qualità di uno dei suoi partner regionali più importanti, apprezzando il suo ruolo per la stabilità in Medio Oriente, nella regione mediterranea e nel continente africano, e i suoi sforzi nella lotta contro il terrorismo, l’ideologia estremista e l’immigrazione clandestina. Da parte sua, il presidente egiziano ha elogiato il notevole e crescente sviluppo delle relazioni bilaterali a tutti i livelli, sottolineando l'aspirazione dell'Egitto a continuare a rafforzare il coordinamento politico e lo scambio di opinioni con la Francia su varie questioni regionali e internazionali di interesse comune, soprattutto per quanto riguarda le questioni di sviluppo sostenibile e sostegno alla pace e alla sicurezza nella regione. Al Sisi ha chiesto di promuovere la cooperazione bilaterale e di massimizzare l'uso delle capacità e delle opportunità disponibili per entrambi i Paesi, in particolare nei settori in cui la Francia ha competenze e capacità distinte, come il settore dei trasporti e il settore delle energie rinnovabili nel campo dell'idrogeno verde, oltre a incoraggiare le imprese francesi a sfruttare le opportunità di investimento disponibili in Egitto. Le parti si sono consultate su questioni regionali e internazionali di interesse comune, in particolare gli sviluppi della crisi russo-ucraina e le sue ripercussioni negative sui mercati alimentari ed energetici in tutto il mondo, nonché gli sviluppi in Sudan. I due presidenti hanno passato in rassegna le modalità di coordinamento degli sforzi con l'Egitto quale partner di riferimento dell'Unione Europea nel campo della lotta al terrorismo e all'immigrazione clandestina, oltre a discutere dei più importanti risultati attesi dal vertice a sostegno dei Paesi in via di sviluppo, facilitando loro l'accesso ai finanziamenti necessari per far fronte alle ripercussioni economiche negative, ha concluso Fahmy.(Cae)