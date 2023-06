Usa-India: Modi in visita a Washington, impegno a collaborare nella difesa e sulle catene di approvvigionamento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione viene anche sottolineato l’impegno dei due Paesi nel campo della transizione energetica, in virtù dello sforzo globale per il contrasto al cambiamento climatico. Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione nel campo dell’idrogeno verde, dell’energia eolica e di altre tecnologie emergenti. I due leader hanno sottolineato la necessità di concentrare gli sforzi su settori altamente inquinanti come quello dei trasporti, facilitando la produzione di veicoli a zero emissioni e promuovendo collaborazioni tra pubblico e privato nei settori dell’energia elettrica e dei biocombustibili. A questo proposito, Biden e Modi hanno ribadito la determinazione dei rispettivi governi a collaborare per garantire le forniture dei minerali critici necessari per il processo di transizione energetica e tecnologica. Lo stesso premier indiano, in conferenza stampa, ha affermato che Washington e Nuova Delhi “lavoreranno insieme per garantire la sicurezza e la resilienza delle catene globali di approvvigionamento”. (segue) (Was)