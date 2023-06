Brasile: Paesi ricchi devono pagare il "debito storico" dell'inquinamento del pianeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento Lula ha messo in evidenza i numeri dell'Amazzonia, ricordando che il territorio occupa parte di otto paesi sudamericani e ospita più di 400 popolazioni indigene e le loro più di 300 lingue. "L'Amazzonia è la più grande foresta tropicale del mondo e rappresenta il 40 per cento delle foreste tropicali del pianeta. Rappresenta il 6 per cento della superficie e ha il fiume più grande della Terra", ha sottolineato il presidente. Uno dei momenti più applauditi è stato quando Lula ha ribadito il suo impegno per azzerare la deforestazione nella foresta entro il 2030. "Quando sono entrato in carica, il primo gennaio, mi sono assunto la responsabilità che, entro il 2030, avremo zero deforestazione in Amazzonia. L'Amazzonia è un territorio sovrano del Brasile, ma, allo stesso tempo, appartiene a tutta l'umanità. E, quindi, faremo ogni sforzo per mantenere in piedi la foresta", ha detto. Al termine del suo discorso, Lula ha invitato la comunità internazionale a partecipare alla Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop30), nel 2025, che si terrà a Belém, nello stato brasiliano di Parà. (Brb)