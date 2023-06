Usa-India: Modi, insieme per la lotta al terrorismo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Stati Uniti sono fianco a fianco nella lotta al terrorismo e al fondamentalismo sul piano globale. Lo ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Concordiamo in merito alla necessità di azioni concrete per il contrasto al terrorismo internazionale, soprattutto alla luce degli impatti derivanti dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina sul Sud globale”, ha detto. (Was)