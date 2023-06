© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dall’inizio della guerra in Ucraina, le autorità indiane si sono espresse a favore di una risoluzione del conflitto attraverso il dialogo e la diplomazia. Lo ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Siamo pronti a contribuire in ogni modo possibile a ripristinare la pace”, ha detto. (Was)