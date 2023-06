Usa: impeachment contro Biden, Camera rinvia la mozione alle commissioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha deciso di rinviare una mozione per avviare una procedura di impeachment contro il presidente Joe Biden, presentata dalla deputata repubblicana Lauren Boebert, in commissione parlamentare. La decisione, approvata con 219 voti favorevoli e 208 contrari, rinvierà la mozione alle commissioni Giustizia e Sicurezza interna, dopo i dubbi espressi da numerosi esponenti del Partito repubblicano in merito ad una mozione che avrebbe potuto mettere a rischio la maggioranza alla camera bassa del Congresso. La deputata del Colorado ha presentato la mozione di impeachment in virtù della gestione dei flussi migratori al confine con il Messico da parte dell’amministrazione Biden, da lei ritenuta insoddisfacente. (Was)