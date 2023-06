Ue: Salvini, solo auto elettriche da 2035 sarebbe enorme regalo alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ideologia folle della burocrazia europea per cui dal 2035 si dovranno comprare solo auto elettriche sarebbe solo un enorme regalo alla Cina". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite questa sera di “Porta a porta”, su Rai Uno. "Sono d'accordo sulla transizione energetica, ma costringere le famiglie italiane alla casa green, all’auto elettrica, alla bistecca green, anche no”, ha proseguito. “Io sono per la libertà e penso che la gente debba poter scegliere. Chi ha proposto queste norme a Bruxelles o è ignorante, o arrogante o difende interessi che non sono né italiani né europei", ha concluso il ministro. (Rin)