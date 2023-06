Venezuela: Hrw, nomina Consiglio elettorale da parte del parlamento minaccia equità elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'Assemblea nazionale venezuelana di nominare i nuovi membri del Consiglio elettorale nazionale minaccia un sistema già ingiusto. Lo denuncia l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), secondo cui l’operazione aumenta le preoccupazioni per la prospettiva di elezioni presidenziali libere ed eque nel 2024 e le elezioni legislative e regionali nel 2025. "Le possibilità di elezioni libere ed eque in Venezuela erano già appese a un filo, e questa mossa potrebbe renderle quasi impossibili", ha dichiarato Juanita Goebertus, direttrice per le Americhe di Human Rights Watch. "I leader di governo che hanno accesso a Maduro, in particolare il presidente colombiano Gustavo Petro e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, dovrebbero prendere provvedimenti per fermare questa mossa se si preoccupano seriamente di qualsiasi prospettiva del ritorno del Venezuela alla democrazia”. Il Consiglio elettorale, composto da cinque membri principali e dieci supplenti, è responsabile della supervisione dell'intero processo elettorale, compresa la registrazione degli elettori, la nomina dei candidati e l'organizzazione e la supervisione delle procedure di voto. La coalizione filogovernativa controlla oltre 250 dei 277 membri dell’Assemblea. (Vec)