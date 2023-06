Usa-India: Modi in visita a Washington, impegno a collaborare nella difesa e sulle catene di approvvigionamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo fronte, particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione aerospaziale. Durante la conferenza stampa, Modi ha ringraziato la Nasa per aver autorizzato l’addestramento di astronauti indiani al Centro spaziale Johnson di Houston, in Texas, teso ad avviare una collaborazione all’interno della Stazione spaziale internazionale (Iss), il prossimo anno. Entrambi i leader si sono espressi a favore di un maggiore coinvolgimento dei rispettivi settori privati, per sfruttare appieno la catena del valore relativa all’economia spaziale e facilitare il trasferimento tecnologico bilaterale. Quest’ultimo punto è stato applicato anche alla cooperazione commerciale, dopo che l'interscambio tra i due Paesi è raddoppiato negli ultimi dieci anni. Le parti hanno concordato sulla necessità di lavorare insieme sui fronti dele esportazioni, del commercio di tecnologie critiche, dell’innovazione e dei semiconduttori. (segue) (Was)