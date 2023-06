Usa-India: Modi in visita a Washington, impegno a collaborare nella difesa e sulle catene di approvvigionamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli investimenti annunciati da aziende statunitensi come Micron creeranno opportunità di lavoro per entrambi i Paesi, e rappresentano un primo passo per rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione nel lungo termine”, ha detto Modi in conferenza stampa. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla necessità di garantire la sicurezza delle telecomunicazioni, favorire la resilienza delle catene di approvvigionamento e promuovere una maggiore inclusione sul piano digitale. I due Paesi hanno annunciato la costituzione di due task force a questo proposito, che si occuperanno di portare avanti la ricerca soprattutto per quanto riguarda le tecnologie 5G e 6G. Le parti, inoltre, hanno ribadito la necessità di rafforzare la cooperazione industriale, favorendo il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e accademiche, soprattutto in tecnologie critiche come il quantum computing e l’intelligenza artificiale. (segue) (Was)