Usa-India: Modi in visita a Washington, impegno a collaborare nella difesa e sulle catene di approvvigionamento (4)

- Il colloquio tra Biden e Modi, inoltre, si è incentrato sul futuro della partnership bilaterale nel campo della difesa, che i due leader hanno definito “un pilastro della pace e della sicurezza sul piano globale”. Le parti hanno concordato sulla necessità di organizzare più esercitazioni congiunte, rafforzare la cooperazione militare industriale e gli altri meccanismi per il coordinamento tra le rispettive Forze armate. In particolare, i due Paesi lavoreranno insieme nel campo della sicurezza marittima. A questo proposito, Biden e Modi hanno valutato positivamente il memorandum d’intesa siglato tra General Electric Aerospace e Hindustan Aeronautics Limited, per la produzione dei motori che saranno in dotazione ai caccia dell’Aeronautica indiana. L’India, si legge nella dichiarazione congiunta, può rappresentare un importante hub per la manutenzione degli asset della Marina statunitense di stanza nella regione. (segue) (Was)