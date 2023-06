Usa-India: Modi in visita a Washington, impegno a collaborare nella difesa e sulle catene di approvvigionamento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del colloquio, inoltre, c’è stato anche il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici alla base dello statuto delle Nazioni Unite. I due leader hanno espresso forte preoccupazione in merito al conflitto in Ucraina, sottolineando la necessità di promuovere una risoluzione basata sulla diplomazia e iniziare da subito ad affrontare le conseguenze della guerra sul piano umanitario, alla luce degli impatti sulla sicurezza alimentare ed energetica internazionale. Su questo fronte, entrambi hanno valutato positivamente il ruolo del formato Quad (Australia, Giappone, India e Stati Uniti) nel promuovere la pace e la prosperità nella regione indopacifica. Oltre ad aver condannato le azioni destabilizzanti della Corea del Nord nella regione, Biden e Modi hanno ribadito la determinazione a lavorare insieme nel contrasto al terrorismo internazionale. Entrambi hanno sottolineato la necessità di promuovere la pace e la stabilizzazione dell’Afghanistan, invitando i talebani ad astenersi dal dare rifugio a terroristi che pianificano attacchi all’estero. In particolare, i due leader hanno espresso la volontà di portare avanti una partnership strategica con Israele ed Emirati Arabi Uniti, con una particolare attenzione nei confronti della sicurezza cibernetica. (Was)