Argentina: il Pil cresce dell’1,3 per cento nel primo trimestre dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) dell'Argentina è cresciuto dell'1,3 per cento su base annua nel primo trimestre del 2023, secondo un rapporto pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica argentino (Indec). Il documento riferisce che il consumo privato è aumentato del 6 per cento e quello pubblico dell'1,6 per cento. Gli investimenti hanno registrato una diminuzione dello 0,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nei primi tre mesi del 2023 le esportazioni sono diminuite del 6 per cento e le importazioni sono cresciute del 2,9 per cento.(Abu)