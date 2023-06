Usa-Cina: Biden, mi aspetto di incontrare Xi nel prossimo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si aspetta di incontrare l’omologo cinese, Xi Jinping, nel prossimo futuro. Durante una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca, insieme al primo ministro indiano, Narendra Modi, Biden ha affermato che l’incidente relativo al pallone spia abbattuto dal Pentagono lo scorso febbraio “ha causato molta confusione in merito ai nostri rapporti con Pechino, ma il segretario di Stato, Antony Blinken, ha avuto un viaggio molto positivo in Cina”. Durante un recente raduno elettorale, Biden ha definito Xi "un dittatore", aggiungendo che l'omologo cinese si sarebbe adirato dopo l'abbattimento del pallone spia solo perché non era stato informato dell'operazione. "Questo è il grande imbarazzo dei dittatori, quando non vengono informati di quanto accade", ha detto in quell'occasione. (Was)