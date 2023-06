© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato “ha dato oggi il via libera al decreto approvato dal governo il primo maggio per dare ulteriore impulso agli ottimi dati su occupazione e crescita già registrati in questi mesi. Ci saranno 100 euro in più in busta paga per tantissimi dipendenti e misure per la stabilizzazione dei posti di lavoro”. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Rin)