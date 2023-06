© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, partecipa alla presentazione del progetto “Europa in Comune”. Presenti, tra gli altri, Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri. Corsie Sistine dell’Ospedale Santo Spirito in borgo Santo Spirito 1 a Roma (ore 15)- Presentazione del progetto della Regione Lazio "Europa in Comune", alla presenza della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, del ministro per gli Affari Esteri, Antonio Tajani, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, degli assessori regionali Luisa Regimenti (Enti Locali) e Giancarlo Righini (Programmazione economica). Sono stati invitati tutti i 378 sindaci del Lazio. Saranno presenti ministri e parlamentari. Corsie Sistine dell'ospedale Santo Spirito di Roma (ore 15:30)- L’assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, partecipa alla Festa dell’Arma del Genio. Caserma Ettore Rosso viale dell’Esercito 123 a Roma (ore 10)- L’assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, interviene alla presentazione del Progetto “Europa in Comune”. Corsie Sistine, Borgo Santo Spirito 1 a Roma (ore 15) (segue) (Rer)