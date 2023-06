Usa: la società proprietaria del sommergibile Titan crede che i passeggeri siano morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società OceanGate proprietaria del sommergibile Titan, scomparso domenica scorsa durante una escursione al relitto della nave da crociera Titanic, ha annunciato di ritenere che a questo punto le cinque persone che si trovavano a bordo del sottomarino “sono andate perdute”. Lo ha comunicato la società stessa in una nota, insieme ai nomi dei cinque passeggeri dispersi: l’amministratore delegato, Stockton Rush; Shahzada Dawood, insieme al figlio Suleman; Hamish Harding; e Paul-Henri Nargeolet. “Queste persone erano esploratori nel verso senso della parola, accomunati dallo spirito di avventura e dalla passione per gli oceani e l’esplorazione: siamo vicini alle famiglie dopo questa tragedia”, si legge nella nota. (Was)