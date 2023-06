Mes: Salvini, da Mef parere tecnico, ma italiani hanno scelto governo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La lettera del capo di gabinetto del ministro Giorgetti sul Mes è “un parere tecnico. Ma gli italiani hanno scelto un governo politico. Questo non è il governo Monti o il governo Draghi. Questo è un governo politico che ha idee politiche. Politicamente ritenevo e continuo a ritenere che il Mes non è uno strumento utile al Paese”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite questa sera di “Porta a porta”, su Rai Uno. “Il Parlamento è sovrano e quindi, quando si voterà in Parlamento, qualunque sia l'esito della votazione io, da democratico, rispetterò questa votazione”, ha proseguito. “Personalmente – ha concluso – ritengo che le strade per finanziare lo sviluppo del nostro Paese siano altre”. (Rin)