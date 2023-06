Egitto: Banca centrale mantiene invariati i tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha mantenuto invariati i tassi di interesse al 18,25per cento per i depositi e al 19,25 per cento per i prestiti, secondo un comunicato stampa della banca. La Banca Centrale d'Egitto ha alzato i tassi di interesse lo scorso marzo di 200 punti base per la prima volta quest'anno, dopo averli aumentati di 800 punti base lo scorso anno, nel tentativo di controllare l'inflazione. Secondo una dichiarazione dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche, i prezzi al consumo in Egitto sono saliti al 32,7 per cento a maggio su base annua, rispetto al 30,6per cento di aprile. (Cae)