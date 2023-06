Cultura: Sangiuliano, bronzi San Casciano mostrano nostre antiche radici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono grato al Presidente Mattarella per aver ospitato e inaugurato al Quirinale la straordinaria mostra sui bronzi di San Casciano. La terra e l'acqua ci hanno restituito queste testimonianze di culto che mostrano le nostre più antiche radici”. Lo ha detto il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine dell’inaugurazione al Quirinale della mostra sui Bronzi di San Casciano. “Il ritrovamento archeologico dell’ottobre 2022 a San Casciano dei Bagni, a giudizio di molti – ha proseguito –, è secondo per importanza solo a quello del 1972 dei Bronzi di Riace. Non sta a me fare paragoni. È stata, questo invece lo posso dire e l’ho già raccontato, la prima bella sorpresa appena mi sono insediato al ministero della Cultura, dunque lo ricordo con particolare emozione”. “Ho subito provveduto affinché l’ingente corpus dei ritrovamenti potesse celermente trovare una degna sede espositiva in loco e successivamente con questa mostra al Quirinale, per la quale – ha sottolineato – a nessuno sfugge l’alto valore simbolico di questa scelta”. “Nei giorni scorsi al ministero della Cultura è stato sottoscritto il rogito per acquistare dalla Curia il Palazzo dell’Arcipretura di San Casciano dei Bagni (Si) per destinarlo a sede del museo che ospiterà i bronzi e gli altri reperti provenienti dallo scavo del Bagno grande e dalle ricognizioni archeologiche del territorio”, ha concluso il ministro. (Com)