Brasile: Paesi ricchi devono pagare il "debito storico" dell'inquinamento del pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi ricchi sono i responsabili della crisi climatica in corso e sono loro che devono pagare il "debito storico" dell'inquinamento del pianeta. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso del suo discorso all'evento musicale Power our planet, organizzato dal musicista britannico Chris Martin, leader della band Coldplay, a margine del summit sul Nuovo patto finanziario globale, ospitato a Parigi. "Non sono gli africani che inquinano il mondo, non sono i latinoamericani che inquinano il mondo. Coloro che hanno inquinato il pianeta negli ultimi 200 anni sono stati coloro che hanno fatto la rivoluzione industriale e per questo devono pagare il debito storico che hanno con il pianeta terra", ha detto. L'evento si è svolto a Campo de Marte, davanti alla Torre Eiffel, e ha visto la partecipazione di leader di Timor Est, Barbados, Ghana e Kenya, oltre al sindaco di Parigi, Ane Hidalgo. (segue) (Brb)